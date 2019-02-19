Taraftar inanıyor – Fotomaç – 19 Şubat 2019
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Taraftar inanıyor

Taraftar inanıyor

camiası, derbisinde galibiyete şartlandı. Taraftarlar “’ta susmak yok, zafer var” diyerek maça hazırlanıyor.

'ta tüm gözler pazartesi günü oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilmiş durumda. 'in ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yükselişe geçen siyah-beyazlılar, taraftarlarını da umutlandırdı. Ligin ilk yarısında beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen 'ın, ikinci yarının başlamasıyla birlikte yeniden havalanması camiayı mutlu etti. Beşiktaş, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçını da kazanmayı başarırken, taraftarlar da "4x4 Kartal" diyerek F.Bahçe derbisinde de galibiyetle ayrılacaklarını ifade ettiler. Özellikle sanal alemde bu konuda organize olan taraftarlar, "Şampiyonluk için kalan maçlarda puan kaybına tahammülümüz yok. Özellikle de iç saha maçlarımızda. F.Bahçe'yi ligin ilk yarısında elimizden kaçırdık. Pazartesi günü 'ta susmak yok, zafer var" sloganıyla derbiye hazırlanıyorlar. Tribünlerin bu maçta tıka basa dolması bekleniyor.

  1. 19.2.2019
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