5 Avrupa dönüşü pazar oynadı – Fotomaç – 19 Şubat 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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5 dönüşü pazar oynadı

5 Avrupa dönüşü pazar oynadı

bu sezon 'da 5 kez perşembe günü deplasmana çıktı, 5'inde de lig maçlarını pazar günü oynadı.

bu sezon 'da 5 kez perşembe günü deplasmana çıktı, 5'inde de lig maçlarını pazar günü oynadı. 16 Ağustos'ta LASK maçından 3 gün sonra 'a giden , 23 Ağustos'ta Partizan dönüşünde 26 Ekim'de 'u ağırladı. 4 Ekim'de Malmö dönüşünde 7'sinde ile oynayan siyah- beyazlılar, 8 Kasım'da Genk'le oynadıktan 3 gün sonra 'u konuk etti. 29 Kasım'da Sarpsborg deplasmanına giden Beşiktaş, 2 Aralık'ta G.Saray'ı ağırladı.

  1. 19.2.2019
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