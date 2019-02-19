5 Avrupa dönüşü pazar oynadı
Beşiktaş bu sezon Avrupa'da 5 kez perşembe günü deplasmana çıktı, 5'inde de lig maçlarını pazar günü oynadı.
Beşiktaş bu sezon Avrupa'da 5 kez perşembe günü deplasmana çıktı, 5'inde de lig maçlarını pazar günü oynadı. 16 Ağustos'ta LASK maçından 3 gün sonra Erzurum'a giden Kartal, 23 Ağustos'ta Partizan dönüşünde 26 Ekim'de Antalyaspor'u ağırladı. 4 Ekim'de Malmö dönüşünde 7'sinde Konya ile oynayan siyah- beyazlılar, 8 Kasım'da Genk'le oynadıktan 3 gün sonra Sivasspor'u konuk etti. 29 Kasım'da Sarpsborg deplasmanına giden Beşiktaş, 2 Aralık'ta G.Saray'ı ağırladı.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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