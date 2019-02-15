Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması – Fotomaç – 15 Şubat 2019
15 Şubat 2019, Cuma
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Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması

Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta 2-1 kazanılan mücadele sonrası teknik direktör Şenol Güneş'ten flaş A Milli Takım açıklaması geldi.

Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçının ardından siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adı bir süredir milli takım ile anılan Güneş milli takım sorularının sorulması üzerine, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.

Güneş, ayrıca yönetimin milli takımla görüşmek üzere kendisine izin verdiğini de dile getirdi.

Ay yıldızlı ekipte kısa süre önce teknik direktör ile yollar ayrılmıştı.

  1. 15.2.2019 23:34
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