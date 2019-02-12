Atiba’yla devam

Beşiktaş yönetimi, Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson'ı önümüzdeki sezonda da kadroda tutmayı planlıyor.

Siyah-beyazlıların, 36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuna yeni sezonda da saha içerisinde olması için 1 yıllık yeni bir teklif sunacakları ifade edildi. Atiba'ya bu sürecin ardından teknik heyet içinde olması da önerilecek.