Atiba’yla devam – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Atiba’yla devam

Atiba’yla devam

yönetimi, Kanadalı yıldız 'ı önümüzdeki sezonda da kadroda tutmayı planlıyor.

Siyah-beyazlıların, 36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuna yeni sezonda da saha içerisinde olması için 1 yıllık yeni bir teklif sunacakları ifade edildi. Atiba'ya bu sürecin ardından teknik heyet içinde olması da önerilecek.
  1. 12.2.2019
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