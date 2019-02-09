Beşiktaş'tan Nouma'ya başsağlığı mesajı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Pascal Nouma'ya, Nouma ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.