Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması! - Fotomaç
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Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılıp Milli Takım'a gideceği yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
9 Şubat 2019 Cumartesi, 18:41:15
Güncelleme: 18:49:58
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ayrılık iddiaları konusunda açıklama yaptı.
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Güneş şu ifadeleri kullandı:
"Milli takımın başına geçeceği yönündeki iddialar sorulan Güneş, "Benim bilgim yok şu anda. Sosyal medyaya katılmıyorum.
Sosyal medyadan bana yansıyan bir çok şey var ama ilgilenmiyorum. Dalgalar nereye gider bilmiyorum.
Sosyal medya 3 senedir beni gönderiyordu. Şu anda tek konsantre olduğum şey Bursaspor maçı.
Diğer şeyleri maçtan sonra konuşuruz"