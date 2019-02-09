Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması! - Fotomaç
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılıp Milli Takım'a gideceği yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
9 Şubat 2019 Cumartesi, 18:41:15 Güncelleme: 18:49:58
Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ayrılık iddiaları konusunda açıklama yaptı.

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Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması!

Güneş şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımın başına geçeceği yönündeki iddialar sorulan Güneş, "Benim bilgim yok şu anda. Sosyal medyaya katılmıyorum.

Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması!

Sosyal medyadan bana yansıyan bir çok şey var ama ilgilenmiyorum. Dalgalar nereye gider bilmiyorum.

Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması!

Sosyal medya 3 senedir beni gönderiyordu. Şu anda tek konsantre olduğum şey Bursaspor maçı.

Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması!

Diğer şeyleri maçtan sonra konuşuruz"

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