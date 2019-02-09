Burak Yılmaz tribüne çağrıldı
Beşiktaş’ın devre arasında Trabzonspor’dan transfer ettiği ve geldiği günden bu yana siyah-beyazlı bazı taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, ilk kez tribünlere çağrıldı.
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Bursaspor maçı öncesinde tribünlere çağrıldı. Devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen ve 12 yıl sonra siyah-beyazlı takıma geri dönen golcü futbolcuya taraftarların bir kısmı gerek Akhisarspor maçında gerekse de Erzurumspor maçında tepki göstermişti. Antalyaspor maçında sarı kart cezalısı olan Burak, Bursaspor maçında ilk 11'deki yerini alırken, karşılaşma öncesinde Beşiktaş tribünleri golcü futbolcu lehine tezahüratta bulundu ve Burak'ı tribünlere çağırdı. Burak Yılmaz da tribünleri alkışlayarak karşılık verdi. Bilindiği gibi hafta içinde düzenlenen imza töreninin ardından özellikle sosyal medyada Burak Yılmaz'a destek kampanyaları başlamıştı.
- 9.2.2019 19:29
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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