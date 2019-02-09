Burak Yılmaz tribüne çağrıldı
09 Şubat 2019, Cumartesi
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tribüne çağrıldı

Burak Yılmaz tribüne çağrıldı

’ın devre arasında ’dan transfer ettiği ve geldiği günden bu yana siyah-beyazlı bazı taraftarların tepki gösterdiği , ilk kez tribünlere çağrıldı.

'ın golcü futbolcusu , maçı öncesinde tribünlere çağrıldı. Devre arasında 'dan transfer edilen ve 12 yıl sonra siyah-beyazlı takıma geri dönen golcü futbolcuya taraftarların bir kısmı gerek Akhisarspor maçında gerekse de Erzurumspor maçında tepki göstermişti. maçında sarı kart cezalısı olan Burak, Bursaspor maçında ilk 11'deki yerini alırken, karşılaşma öncesinde Beşiktaş tribünleri golcü futbolcu lehine tezahüratta bulundu ve Burak'ı tribünlere çağırdı. Burak Yılmaz da tribünleri alkışlayarak karşılık verdi. Bilindiği gibi hafta içinde düzenlenen imza töreninin ardından özellikle sosyal medyada Burak Yılmaz'a destek kampanyaları başlamıştı.

  1. 9.2.2019 19:29
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