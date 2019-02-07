Töre ve Tolga kadroya alındı – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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Töre ve Tolga kadroya alındı

Töre ve Tolga kadroya alındı

, 'de mücadele edeceği resmi A takım oyuncu listesini 'ye verdi.

Listede kadro dışı kalan ve de yer alırken, Quaresma'ya da yer verildi. Kadroda Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Alpay Çelebi gibi birkaç genç oyuncu da yer aldı.
  1. 7.2.2019
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