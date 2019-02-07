Dorukhan Toköz golcüler listesinde – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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golcüler listesinde

Dorukhan Toköz golcüler listesinde
'ın genç yıldızı , 2014- 15'ten bu yana Beşiktaş formasıyla 'de üst üste 3 maçta gol atan oyuncular arasına girmeyi başardı. Listede Dorukhan dışında , , , Gomez, , , Babel ve Aboubakar da yer alıyor.
  1. 7.2.2019
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