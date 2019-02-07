Domagoj Arabistan teklifini reddetti – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti

Domagoj Arabistan teklifini reddetti

'ın yıldızı 'nın, Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.

'ın yıldızı 'nın, Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmediği ortaya çıktı. Vida'yı renklerine katmak isteyen Al Nassr kulübünün olumsuz yanıt aldığı ve ardından G.Saraylı Maicon'u kiraladığı ifade edildi. Bu arada Hırvat oyuncu için Roma'dan gelen son teklifin ise yetersiz olduğu için yönetim tarafından geri çevrildiği öğrenildi.
  1. 7.2.2019
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