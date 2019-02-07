Alen Grgic süprizi - Fotomaç
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Alen Grgic süprizi
Beşiktaş yönetimi, Osijek takımında top koşturan 24 yaşındaki sağ bek Alen Grgic'i sezon sonunda almak için düğmeye bastı.
7 Şubat 2019 Perşembe, 10:37:22
Güncelleme: 10:43:08
Beşiktaş, yaz dönemi transfer harekatına şimdiden başladı. Kartal'ın ilk rotasının Hırvatistan olduğu öğrenildi.
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Kadrosunda Gökhan Gönül dışında sağ bek kalmayan siyah beyazlıların, 34 yaşındaki futbolcuya alternatif bir isim arayışında olduğu belirtildi.
Hırvat basınına göre Kartal, Osijek takımında top koşturan 24 yaşındaki sağ bek Alen Grgic'i kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın gönderdiği temsilcilerin geçtiğimiz Perşembe günü ülkede oyuncunun transferiyle ilgili görüşmelerde bulundukları bildirildi.
Ara transfer döneminin kapandığına dikkat çekilirken, Beşiktaş'ın futbolcuyu transferinin yaz transfer dönemine kaldığı belirtildi.