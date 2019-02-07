Alen Grgic süprizi - Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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Alen Grgic süprizi

Beşiktaş yönetimi, Osijek takımında top koşturan 24 yaşındaki sağ bek Alen Grgic'i sezon sonunda almak için düğmeye bastı.
7 Şubat 2019 Perşembe, 10:37:22 Güncelleme: 10:43:08
Alen Grgic süprizi

Beşiktaş, yaz dönemi transfer harekatına şimdiden başladı. Kartal'ın ilk rotasının Hırvatistan olduğu öğrenildi.

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Alen Grgic süprizi

Kadrosunda Gökhan Gönül dışında sağ bek kalmayan siyah beyazlıların, 34 yaşındaki futbolcuya alternatif bir isim arayışında olduğu belirtildi.

Alen Grgic süprizi

Hırvat basınına göre Kartal, Osijek takımında top koşturan 24 yaşındaki sağ bek Alen Grgic'i kadrosuna katmak istiyor.

Alen Grgic süprizi

Beşiktaş'ın gönderdiği temsilcilerin geçtiğimiz Perşembe günü ülkede oyuncunun transferiyle ilgili görüşmelerde bulundukları bildirildi.

Alen Grgic süprizi

Ara transfer döneminin kapandığına dikkat çekilirken, Beşiktaş'ın futbolcuyu transferinin yaz transfer dönemine kaldığı belirtildi.

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