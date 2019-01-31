Beşiktaş'ta Shinji Kagawa transferi 3 dakikada bitti!
Transferin bitimine 24 saat kala Japon yıldız Shinji Kagawa'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer detayları ortaya çıktı. Kagawa transferi 3 dakikada bitti, kulübün kasasından para çıkmayacak.
750 bin Euro Yücel'den, 250 bin Euro Orman'dan
Ali Naibi'nin Kagawa'nın istediği ücretin 1.5 miyon Euro olduğunu söylemesinin ardından Yücel, "Ben 750 bin Euro veriyorum. 750 bin Euro teklif et" dedi. Yücel'in ardından Başkan Fikret Orman "Ben de 250 bin Euro veriyorum" dedi. Bunun üzerine oyuncuyla görüşen Ali Naibi, "Kagawa 1 milyon Euro'yu kabul etti" cevabını verdi. Toplamda 3 dakika süren görüşmelerin ardından Kagawa, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Bu transfer için kulübün kasasından 1 Lira çıkmayacak.
- 31.1.2019 16:24
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş'ta Shinji Kagawa transferi 3 dakikada bitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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