Kagawadan Galatasaray sözleri! - Fotomaç
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Kagawa'dan Galatasaray sözleri!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mirin, Kagawa ve Burak Yılmaz'ın imza töreninde açıklamalarda bulundu. Daha sonra söz futbolculara gelirken Kagawa, Nagatomo ve Galatasaray ile ilgili konuştu.
5 Şubat 2019 Salı, 14:13:25
Güncelleme: 15:27:01
Fikret Orman:
"Transferlerimiz Beşiktaş'a hayırlı olsun. Sakatsız,belasız ikinci yarı diliyorum. Zor bir süreç geçirdik, takımdan ayrılanlar oldu."
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Transferde ilk hedefimiz bonservis bedeli harcamamaktı."
"Bonservise para harcamadık, takım maliyetini aşağı indirmeye gayret ettik ve yaş ortalamasını düşürmeye çalıştık."
"Sonuç itibarıyla aramıza 4 kıymetli oyuncu katıldı. Muhayer Oktay, okuması zor bir isim. Aramıza hoş geldin Muhayer. Epeydir takip ediyorduk."
"Gönderdiğimiz oyunculardan yaklaşık 5 milyon euroluk gelir elde ettik. Bonservise de 1.5 milyon euro harcadık. Ayrıca takımı gençleştirme imkanı yarattık."