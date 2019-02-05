Kagawa'dan Galatasaray sözleri!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mirin, Kagawa ve Burak Yılmaz'ın imza töreninde açıklamalarda bulundu. Daha sonra söz futbolculara gelirken Kagawa, Nagatomo ve Galatasaray ile ilgili konuştu.

5 Şubat 2019 Salı, 14:13:25 Güncelleme: 15:27:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





