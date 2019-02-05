Kagawadan Galatasaray sözleri! - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
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Kagawa'dan Galatasaray sözleri!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mirin, Kagawa ve Burak Yılmaz'ın imza töreninde açıklamalarda bulundu. Daha sonra söz futbolculara gelirken Kagawa, Nagatomo ve Galatasaray ile ilgili konuştu.
5 Şubat 2019 Salı, 14:13:25 Güncelleme: 15:27:01
Kagawadan Galatasaray sözleri!

Fikret Orman:

"Transferlerimiz Beşiktaş'a hayırlı olsun. Sakatsız,belasız ikinci yarı diliyorum. Zor bir süreç geçirdik, takımdan ayrılanlar oldu."

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Kagawadan Galatasaray sözleri!

"Transferde ilk hedefimiz bonservis bedeli harcamamaktı."

Kagawadan Galatasaray sözleri!

"Bonservise para harcamadık, takım maliyetini aşağı indirmeye gayret ettik ve yaş ortalamasını düşürmeye çalıştık."

Kagawadan Galatasaray sözleri!

"Sonuç itibarıyla aramıza 4 kıymetli oyuncu katıldı. Muhayer Oktay, okuması zor bir isim. Aramıza hoş geldin Muhayer. Epeydir takip ediyorduk."

Kagawadan Galatasaray sözleri!

"Gönderdiğimiz oyunculardan yaklaşık 5 milyon euroluk gelir elde ettik. Bonservise de 1.5 milyon euro harcadık. Ayrıca takımı gençleştirme imkanı yarattık."

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