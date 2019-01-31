Beşiktaş Kagawa ile anlaştı

Tolgay Arslan'ı Fenerbahçe'ye gönderen ancak Şener Özbayraklı ile anlaşamayan Beşiktaş, gece yarısını transfer bombasını patlattı. Siyah- beyazlılar, Japon 10 numara Shinji Kagawa'yı satış opsiyonu ile kiralama konusunda Alman ekibi Dortmund ile anlaştı. Öncelikli olarak transfer istemeyen teknik direktör Şenol Güneş'i ikna eden yönetim, ardından 29 yaşındaki futbolcunun işini bitirdi. Bugün İstanbul'a gelecek olan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçirilip imzayı atacak. Kagawa'ya 6 ay için 1.1 milyon euro ödeyecek olan Beşiktaş, 1.6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna da sahip oldu. Yönetim, istersen bu futbolcuyu alabilecek.



2 ŞAMPİYONLUKTA KATKISI VAR



Kagawa'ya imza attırmak üzere olan Monaco, Henry'nin yerine Jardim'in göreve gelmesiyle bu transferden vazgeçti. Japon yıldız da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Borussia Dortmund'da ikinci farklı dönemini geçiren Kagawa, ilk döneminde Jürgen Klopp yönetiminde yıldızı parlamış ve kazanılan iki Bundesliga şampiyonluğuna büyük katkı sağlamıştı. 2012 yazında Manchester United'ın yolunu tutan Japon yıldız, İngiliz devinde kalıcı olamamış ve 2014 yazında Borussia Dortmund'a geri dönmüştü.



216 MAÇTA 155 GOLE DİREKT KATKI



Anderson Talisca'nın ayrılmasının ardından 10 numara bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, Shinji Kagawa ile hedefine ulaştı. Dortmund ile 216 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 60 gol attı ve 55 de asist yaptı.