Beşiktaş Kagawa ile anlaştı
31 Ocak 2019, Perşembe
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Kagawa ile anlaştı

Beşiktaş Kagawa ile anlaştı

Bugün İstanbul'a gelecek olan Japon futbolcuya 1.1 milyon euro ödeyecek. Alman ekibine bonservis verilmeyecek.

'ye gönderen ancak Şener Özbayraklı ile anlaşamayan , gece yarısını transfer bombasını patlattı. Siyah- beyazlılar, Japon 10 numara 'yı satış opsiyonu ile kiralama konusunda Alman ekibi Dortmund ile anlaştı. Öncelikli olarak transfer istemeyen teknik direktör 'i ikna eden yönetim, ardından 29 yaşındaki futbolcunun işini bitirdi. Bugün İstanbul'a gelecek olan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçirilip imzayı atacak. Kagawa'ya 6 ay için 1.1 milyon euro ödeyecek olan Beşiktaş, 1.6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna da sahip oldu. Yönetim, istersen bu futbolcuyu alabilecek.

2 ŞAMPİYONLUKTA KATKISI VAR

Kagawa'ya imza attırmak üzere olan Monaco, Henry'nin yerine Jardim'in göreve gelmesiyle bu transferden vazgeçti. Japon yıldız da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. 'da ikinci farklı dönemini geçiren Kagawa, ilk döneminde Jürgen Klopp yönetiminde yıldızı parlamış ve kazanılan iki Bundesliga şampiyonluğuna büyük katkı sağlamıştı. 2012 yazında 'ın yolunu tutan Japon yıldız, İngiliz devinde kalıcı olamamış ve 2014 yazında Borussia Dortmund'a geri dönmüştü.

216 MAÇTA 155 GOLE DİREKT KATKI

Anderson 'nın ayrılmasının ardından 10 numara bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, Shinji Kagawa ile hedefine ulaştı. Dortmund ile 216 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 60 gol attı ve 55 de asist yaptı.

  1. 31.1.2019
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