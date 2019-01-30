Kartal’da çifte mesai
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, dün yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, dün yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sabah antrenmanında salonda denge ve kuvvet idmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, daha sonra sahaya geçip dar alanda oyun ve kontrol pas idmanı yaptı. Akşam ise hücum organizasyonları ve çift kale maçla tamamlandı.
- 30.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Kartal’da çifte mesai haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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