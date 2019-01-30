Kartal’da çifte mesai – Fotomaç – 30 Ocak 2019
30 Ocak 2019, Çarşamba
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’da çifte mesai

Kartal’da çifte mesai

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan , dün yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan , dün yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sabah antrenmanında salonda denge ve kuvvet idmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, daha sonra sahaya geçip dar alanda oyun ve kontrol pas idmanı yaptı. Akşam ise hücum organizasyonları ve çift kale maçla tamamlandı.

  1. 30.1.2019
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