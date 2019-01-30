Tolgay-Şener takası tamam – Fotomaç – 30 Ocak 2019
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Tolgay-Şener takası tamam

Tolgay-Şener takası tamam

Başkanlar Orman ile Koç anlaştı. Fener üste 2.5 milyon Euro verecek.

Sıyah-beyazlı takımda kadro dışı kalan konusunda dün flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir 'den sağ bek Şener ile takası düşünülen tecrübeli oyuncuyla ilgili dün yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. bitmesine saatler kala iki kulüp başkanı ve konuyu masaya yatırdı. Fenerbahçe'nin son teklifi 2.1 milyon euro+'tu. Ancak Orman bu öneriyi "Bizde çok orta saha var.
Ayrıca Alper'in maliyeti yüksek" diyerek reddetti. Pazarlıklar sonucu Tolgay'a karşılık "2.5 milyon euro+Şener" konusunda anlaşmaya varıldı. Tolgay, 400 bin euro alacağından vazgeçti.

  1. 30.1.2019
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