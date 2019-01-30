Tolgay-Şener takası tamam

Sıyah-beyazlı takımda kadro dışı kalan Tolgay Arslan konusunda dün flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Fenerbahçe'den sağ bek Şener ile takası düşünülen tecrübeli oyuncuyla ilgili dün yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Transferin bitmesine saatler kala iki kulüp başkanı Fikret Orman ve Ali Koç konuyu masaya yatırdı. Fenerbahçe'nin son teklifi 2.1 milyon euro+Alper Potuk'tu. Ancak Orman bu öneriyi "Bizde çok orta saha var.

Ayrıca Alper'in maliyeti yüksek" diyerek reddetti. Pazarlıklar sonucu Tolgay'a karşılık "2.5 milyon euro+Şener" konusunda anlaşmaya varıldı. Tolgay, 400 bin euro alacağından vazgeçti.