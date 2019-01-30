Tolgay-Şener takası tamam
Başkanlar Orman ile Koç anlaştı. Fener üste 2.5 milyon Euro verecek.
Sıyah-beyazlı takımda kadro dışı kalan Tolgay Arslan konusunda dün flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Fenerbahçe'den sağ bek Şener ile takası düşünülen tecrübeli oyuncuyla ilgili dün yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Transferin bitmesine saatler kala iki kulüp başkanı Fikret Orman ve Ali Koç konuyu masaya yatırdı. Fenerbahçe'nin son teklifi 2.1 milyon euro+Alper Potuk'tu. Ancak Orman bu öneriyi "Bizde çok orta saha var.
Ayrıca Alper'in maliyeti yüksek" diyerek reddetti. Pazarlıklar sonucu Tolgay'a karşılık "2.5 milyon euro+Şener" konusunda anlaşmaya varıldı. Tolgay, 400 bin euro alacağından vazgeçti.
- 30.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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