Veli’ye 10 milyon TL ödenecek
Veli Kavlak'a 22 milyon TL tazminat ödeneceği iddiası Beşiktaş tarafından yalanlamıştı…
Veli Kavlak'a 22 milyon TL tazminat ödeneceği iddiası Beşiktaş tarafından yalanlamıştı… Gelen bilgiler ise TFF'ye bağlı Uyuşmazlık Kurulu'nun Kavlak'ın şikayetini henüz karara bağlamadığı yönünde. Süreç devam ediyor. Beşiktaş davayı kaybetse bile Kavlak'a 10 milyon TL ödeyecek.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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