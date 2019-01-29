Veli’ye 10 milyon TL ödenecek – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Veli’ye 10 milyon TL ödenecek

Veli’ye 10 milyon TL ödenecek

'a 22 milyon TL tazminat ödeneceği iddiası tarafından yalanlamıştı…

'a 22 milyon TL tazminat ödeneceği iddiası tarafından yalanlamıştı… Gelen bilgiler ise 'ye bağlı Uyuşmazlık Kurulu'nun Kavlak'ın şikayetini henüz karara bağlamadığı yönünde. Süreç devam ediyor. Beşiktaş davayı kaybetse bile Kavlak'a 10 milyon TL ödeyecek.

  1. 29.1.2019
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