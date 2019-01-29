Roco için hala teklif gelmedi – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Roco için hala teklif gelmedi

Roco için hala teklif gelmedi

Teknik 'in ara döneminde satışına onay verdiği Roco için 'a şimdiye kadar cazip bir teklif yapılmadığı öğrenildi.

Teknik 'in ara döneminde satışına onay verdiği Roco için 'a şimdiye kadar cazip bir teklif yapılmadığı öğrenildi. Yönetimin, transferde son günlere girilirken 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için menajerlere yetki verdiği dile getirildi.

  1. 29.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roco için hala teklif gelmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN