Ahmet Nur Çebi aday olabilir
Erzurum beraberliği Beşiktaş'ta taşları yerinden oynattı.
Erzurum beraberliği Beşiktaş'ta taşları yerinden oynattı. Mayıstaki kongre öncesinde "Fikret Orman'la bu iş gitmiyor" diyen muhalefet, aday arıyor. Bir önceki kongrede kısıtlı zaman olduğu için Orman'ın karşısına çıkmayan Çebi'nin aday olabileceği camia içinde konuşulmaya başlandı.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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