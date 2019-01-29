Ahmet Nur Çebi aday olabilir – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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aday olabilir

Ahmet Nur Çebi aday olabilir

beraberliği 'ta taşları yerinden oynattı.

beraberliği 'ta taşları yerinden oynattı. Mayıstaki kongre öncesinde "'la bu iş gitmiyor" diyen muhalefet, aday arıyor. Bir önceki kongrede kısıtlı zaman olduğu için Orman'ın karşısına çıkmayan Çebi'nin aday olabileceği camia içinde konuşulmaya başlandı.

  1. 29.1.2019
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