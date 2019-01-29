Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. İdman kondisyon, kuvvet ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, salonda yapılan ısınma çalışmaları sonrası 40 dakika süren denge ve kuvvet çalışması ile başladı. Sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile antrenman devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmalar, minik kale maç ve şut çalışması ile idman sona erdi.



QUARESMA DA ANTRENMANDA

Beşiktaş'ta kulüp yöneticileriyle sözleşmesinin feshi için görüşmelerini sürdüren Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma da çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.



















