Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. İdman kondisyon, kuvvet ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, salonda yapılan ısınma çalışmaları sonrası 40 dakika süren denge ve kuvvet çalışması ile başladı. Sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile antrenman devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmalar, minik kale maç ve şut çalışması ile idman sona erdi.
QUARESMA DA ANTRENMANDA
Beşiktaş'ta kulüp yöneticileriyle sözleşmesinin feshi için görüşmelerini sürdüren Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma da çalışmalarda yer aldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 29.1.2019 15:53
- Güncelleme: 29.1.2019 15:59
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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