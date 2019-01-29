Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 
29 Ocak 2019, Salı
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 20'nci haftasında ile deplasmanda pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. İdman kondisyon, kuvvet ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, salonda yapılan ısınma çalışmaları sonrası 40 dakika süren denge ve kuvvet çalışması ile başladı. Sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile antrenman devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmalar, minik kale maç ve şut çalışması ile idman sona erdi.

QUARESMA DA ANTRENMANDA
'ta kulüp yöneticileriyle sözleşmesinin feshi için görüşmelerini sürdüren Portekizli futbolcu da çalışmalarda yer aldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.









  1. 29.1.2019 15:53
  2. Güncelleme: 29.1.2019 15:59
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