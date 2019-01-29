Dünyaca ünlü gazeteci transferi böyle açıkladı! Beşiktaş...

DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU

Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, siyah beyazlı ekip, Sassuolo formasını terleten 23 yaşındaki stoper oyuncusu için İtalyan ekibiyle anlaşmak üzere.