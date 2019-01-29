Dünyaca ünlü gazeteci transferi böyle açıkladı! Beşiktaş...
Devre arası transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Beşiktaş'ta, Mirin'in ardından stopere bir takviye daha... İşte o futbolcunun transferine dair bilinmeyenler...
29 Ocak 2019 Salı, 16:19:39
Güncelleme: 16:21:54
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Ara transfer döneminde savunmaya bir takviye daha yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.
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İtalyanların ortaya çıkardığı ve duyurduğu görüşmelere dair detaylar ve futbolcu hakkındaki bilgiler şöyle...
Siyah beyazlılar, Uruguay Milli Takımı'nın da yıldız isimlerinden birinin transferini bitiriyor...
DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, siyah beyazlı ekip, Sassuolo formasını terleten 23 yaşındaki stoper oyuncusu için İtalyan ekibiyle anlaşmak üzere.
BONSERVİSİYLE GELİYOR O isim Mauricio Lemos! İddiaya göre taraflar arasındaki anlaşma kiralık olmayacak ve Lemos bonservisiyle Beşiktaş'a gelecek.