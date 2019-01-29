Beşiktaş Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, sabah yaptığı çalışmayla bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Bugün çift idman yapacak olan Beşiktaş, yarın sabah 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 29.1.2019 14:16
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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