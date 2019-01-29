Beşiktaş'ta savunma oturuyor
Süper Lig'de boy gösterdiği 19 karşılaşmada 24 gol yiyen ve yalnızca 3 maçta kalesini gole kapatabilen Beşiktaş'ta savunma problemi çözülüyor. Cezası biten Vida ve Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlığı kısa sürede atlatan Mirin, Antalyaspor maçında sahada olacak.
"En önemli konu savunma"
Gerek basın toplantılarında gerekse de sohbet sırasında savunmanın önemine vurgu yaparak "Savunma kurgusu değişmemeli. Bu bölgeyi oturtup, defansı düşünmememiz gerekiyor. Düşüncemiz gol atmak için orta saha ve forvetten yana olmalı" ifadelerini kullanan Teknik Direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçıyla birlikte ideal savunma kurgusuna ulaşacak. Ligin kalan 15 haftasında defansta hata istemeyen Güneş, zirve yarışında, liderle aradaki 11 puanlık farkın da bu şekilde kapatılabileceğine inanıyor.
- 29.1.2019 13:22
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş'ta savunma oturuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.