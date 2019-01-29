Kevin NKoudou çubukluya çok yakın! - Fotomaç
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Kevin N'Koudou çubukluya çok yakın!
N'Koudou için Tottenham'la anlaşan Beşiktaş, saatleri sayıyor. Oyuncu çubukluya çok yakın.
29 Ocak 2019 Salı, 08:54:39
Güncelleme: 08:55:11
Babel'in ayrılmasından sonra kanat takviyesi için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta Quaresma'nın da ayrılışı ile transfer zorunlu hale geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılar, bir süre önce Tottenham'lı Kevin N'Koudou için İngiliz ekibi ile pazarlıklara başlamış arada küçük pürüzler kalmıştı.
Son gelen haberlere göre tarafların bu sorunları da çözdüğü kaydedildi. 23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun bugün yarın açıklanabileceği kaydedildi.
1.74 boyundaki N'Koudou satın alma opsiyonlu kiralanacak.