Kevin NKoudou çubukluya çok yakın! - Fotomaç
29 Ocak 2019, Salı
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Kevin N'Koudou çubukluya çok yakın!

N'Koudou için Tottenham'la anlaşan Beşiktaş, saatleri sayıyor. Oyuncu çubukluya çok yakın.

29 Ocak 2019 Salı, 08:54:39 Güncelleme: 08:55:11
Kevin NKoudou çubukluya çok yakın!

Babel'in ayrılmasından sonra kanat takviyesi için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta Quaresma'nın da ayrılışı ile transfer zorunlu hale geldi.

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Kevin NKoudou çubukluya çok yakın!

Siyah-beyazlılar, bir süre önce Tottenham'lı Kevin N'Koudou için İngiliz ekibi ile pazarlıklara başlamış arada küçük pürüzler kalmıştı.

Kevin NKoudou çubukluya çok yakın!

Son gelen haberlere göre tarafların bu sorunları da çözdüğü kaydedildi. 23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun bugün yarın açıklanabileceği kaydedildi.

Kevin NKoudou çubukluya çok yakın!

1.74 boyundaki N'Koudou satın alma opsiyonlu kiralanacak.

Kevin NKoudou çubukluya çok yakın!
Kevin NKoudou çubukluya çok yakın!
Kevin NKoudou çubukluya çok yakın!
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