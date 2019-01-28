‘Veli iddiaları gerçek dışı’ – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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‘Veli iddiaları gerçek dışı’

‘Veli iddiaları gerçek dışı’

'nun, 'ın 'a 22 milyon TL tazminat ödemesine karar verdiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

'nun, 'ın 'a 22 milyon TL tazminat ödemesine karar verdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Hukuki İşlerden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Böyle bir karar yok. Süreç devam ediyor. Beşiktaş yüzde 100 haksız bulunsa bile, Veli'ye 1.7 milyon euro verilecek" dedi.

  1. 28.1.2019
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