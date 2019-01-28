‘Veli iddiaları gerçek dışı’
TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, Beşiktaş'ın Veli Kavlak'a 22 milyon TL tazminat ödemesine karar verdiği yönünde iddialar ortaya atıldı.
TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, Beşiktaş'ın Veli Kavlak'a 22 milyon TL tazminat ödemesine karar verdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Hukuki İşlerden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Böyle bir karar yok. Süreç devam ediyor. Beşiktaş yüzde 100 haksız bulunsa bile, Veli'ye 1.7 milyon euro verilecek" dedi.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
‘Veli iddiaları gerçek dışı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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