‘Veli iddiaları gerçek dışı’

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, Beşiktaş'ın Veli Kavlak'a 22 milyon TL tazminat ödemesine karar verdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Hukuki İşlerden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Böyle bir karar yok. Süreç devam ediyor. Beşiktaş yüzde 100 haksız bulunsa bile, Veli'ye 1.7 milyon euro verilecek" dedi.