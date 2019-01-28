Aras’tan sitem
Sezon başında Willem II'ye kiralanan Aras Özbiliz, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Willem II'ye kiralanan Aras Özbiliz, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Aras, siyah- beyazlılarda fazla şans bulamamasıyla ilgili "Şenol Güneş beni tanımıyordu. Onunla konuştum ama diğer futbolculara şans verdi. Bana şans vermedi. Şenol Güneş hala görevde. Beşiktaş'la 2 yıllık kontratım var. Buna bir çözüm bulmalıyız" dedi.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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