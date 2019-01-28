Aras’tan sitem – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Aras’tan sitem

Aras’tan sitem

Sezon başında Willem 'ye kiralanan , basınına açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Willem 'ye kiralanan , basınına açıklamalarda bulundu. Aras, siyah- beyazlılarda fazla şans bulamamasıyla ilgili " beni tanımıyordu. Onunla konuştum ama diğer futbolculara şans verdi. Bana şans vermedi. Şenol Güneş hala görevde. 'la 2 yıllık kontratım var. Buna bir çözüm bulmalıyız" dedi.

  1. 28.1.2019
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