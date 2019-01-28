Gelson Martins elden kaçtı
Adı Beşiktaş için de geçen Gelson Martins'in transferi resmen açıklandı.
Adı Beşiktaş için de geçen Gelson Martins'in transferi resmen açıklandı. Monaco, A.Madrid'de forma giyen Portekizli sağ kanat oyuncusunu sezon sonuna dek kiraladığını duyurdu. 28 yaşındaki futbolcu, açıklamasında Monaco'ya gelmekten ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.
- 28.1.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Gelson Martins elden kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.