Gelson Martins elden kaçtı

Adı Beşiktaş için de geçen Gelson Martins'in transferi resmen açıklandı. Monaco, A.Madrid'de forma giyen Portekizli sağ kanat oyuncusunu sezon sonuna dek kiraladığını duyurdu. 28 yaşındaki futbolcu, açıklamasında Monaco'ya gelmekten ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.