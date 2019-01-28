Gelson Martins elden kaçtı – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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elden kaçtı

Gelson Martins elden kaçtı

için de geçen 'in transferi resmen açıklandı.

için de geçen 'in transferi resmen açıklandı. Monaco, A.Madrid'de forma giyen Portekizli sağ kanat oyuncusunu sezon sonuna dek kiraladığını duyurdu. 28 yaşındaki futbolcu, açıklamasında Monaco'ya gelmekten ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

  1. 28.1.2019
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