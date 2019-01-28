Candreva takas edilecek
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği İnter'li Candreva'nın Çin'e transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği İnter'li Candreva'nın Çin'e transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi. İtalyan basını, İnter'in Dalian Yifang takımında oynayan Yannick Carrasco'yu alabilmek için 31 yaşındaki Candreva'yı takasta kullanacağını öne sürdü. Candreva ve İnter'in büyük oranda yolları ayıracağı kaydedildi.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Candreva takas edilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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