Candreva takas edilecek – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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takas edilecek

Candreva takas edilecek

'ın kadrosuna katmak istediği 'li 'nın 'e olmaya hazırlandığı iddia edildi.

'ın kadrosuna katmak istediği 'li 'nın 'e olmaya hazırlandığı iddia edildi. İtalyan basını, İnter'in Dalian Yifang takımında oynayan Yannick Carrasco'yu alabilmek için 31 yaşındaki Candreva'yı takasta kullanacağını öne sürdü. Candreva ve İnter'in büyük oranda yolları ayıracağı kaydedildi.

  1. 28.1.2019
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