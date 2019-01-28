Lens’te hiç umut yok!
Güneş, Lens'ten sol kanat oyuncusu çıkarmaya çalışıyor…
Güneş, Lens'ten sol kanat oyuncusu çıkarmaya çalışıyor… Ancak bu biraz zor! Keza Hollandalı bu sezon 7 maçta sol kanat oynarken sadece 2. haftadaki Erzurumspor maçında 1 asist yaptı. Lens solda son asistini 8 Ağustos 2015'te Sunderland'de Leicester maçında yapmıştı. Lens'in 4 senede sol kanattan asist sayısı 2.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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