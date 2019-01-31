Kagawa Beşiktaşta! - Fotomaç
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Kagawa Beşiktaş'ta!

Beşiktaş ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Borussia Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

31 Ocak 2019 Perşembe, 00:48:01 Güncelleme: 00:56:27
Kagawa Beşiktaşta!

Adı Monaco ile de anılan Kagawa'yı Fransız ekibinin transferden çekilmesiyle ikna eden Beşiktaş, Alman kulübü ile de 6 ay kiralama konusunda anlaşma sağladı.

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Kagawa Beşiktaşta!

Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Kagawa ile resmi imzaların atılması an meselesi olurken, transferin gün içinde açıklanması bekleniyor.

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Kagawa Beşiktaşta!

Japon futbolcunun yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak.

Kagawa Beşiktaşta!

6 aylığına Beşiktaş'a kiralanan Kagawa 1 milyon euro alacak.

Kagawa Beşiktaşta!

Kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kagawa'nın satın alma opsiyonunu da 1.5 milyon euro olarak elinde bulunduracak.

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