Kagawa Beşiktaşta! - Fotomaç
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Kagawa Beşiktaş'ta!
Beşiktaş ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Borussia Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
31 Ocak 2019 Perşembe, 00:48:01
Güncelleme: 00:56:27
Adı Monaco ile de anılan Kagawa'yı Fransız ekibinin transferden çekilmesiyle ikna eden Beşiktaş, Alman kulübü ile de 6 ay kiralama konusunda anlaşma sağladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Kagawa ile resmi imzaların atılması an meselesi olurken, transferin gün içinde açıklanması bekleniyor.
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Japon futbolcunun yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak.
6 aylığına Beşiktaş'a kiralanan Kagawa 1 milyon euro alacak.
Kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kagawa'nın satın alma opsiyonunu da 1.5 milyon euro olarak elinde bulunduracak.