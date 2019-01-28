Tekerleklide derbi zaferi – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Tekerleklide derbi zaferi

Tekerleklide derbi zaferi

Beşiktaş Tekerlekli , 'in 13. haftasında deplasmanda 1907 'yi 67-66 mağlup etti.

Beşiktaş Tekerlekli , 'in 13. haftasında deplasmanda 1907 'yi 67-66 mağlup etti. Siyah- beyazlılar, oldukça çekişmeli geçen mücadelenin devresini 37-33 geride bitirse de 3 ve 4. çeyrekte maçı kopardı. 11. zaferini aldı.

  1. 28.1.2019
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