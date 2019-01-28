Tekerleklide derbi zaferi

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda 1907 Fenerbahçe'yi 67-66 mağlup etti. Siyah- beyazlılar, oldukça çekişmeli geçen mücadelenin devresini 37-33 geride bitirse de 3 ve 4. çeyrekte maçı kopardı. Kartal 11. zaferini aldı.