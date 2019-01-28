Tamam mı devam mı?

Bir anda takımdan ülkesine dönmek istemesiyle gündeme oturup yönetim ve teknik heyeti zor durumda bırakan Ricardo Quaresma'nın akıbeti bugün belli olacak. Portekizli futbolcu, sezon sonuna kadar devam edip etmeyeceğini yönetime bildirecek. Quaresma ile görüşmeyi ise yakın dostu Serdal Adalı yapacak. Adalı, tecrübeli futbolcuya planlarını soracak ve vereceği cevaplara göre yeni bir yol haritası çizilecek. Öte yandan Q7, son olarak Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarlardan büyük tepki almıştı. Portekizli yıldızın kart görmesine başkan Fikret Orman'ın çıldırdığı ve oyuncunun görüşme talebini olumsuz karşıladığı için bu görevi Serdal Adalı'ya verdiği ifade edildi. Gelen bilgiler Orman'ın, Q7'yi bonservis bedeli olmadan bırakmak istemediği, ABD'ye satmaya çalıştığı yönünde.