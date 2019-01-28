Tamam mı devam mı? – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Tamam mı devam mı?

Tamam mı devam mı?

Quaresma’nın takımda kalıp kalmayacağı bugün belli olacak. ile görüşmeyi ‘dostum’ dediği 2. başkan yapacak.

Bir anda takımdan ülkesine dönmek istemesiyle gündeme oturup yönetim ve teknik heyeti zor durumda bırakan 'nın akıbeti bugün belli olacak. Portekizli futbolcu, sezon sonuna kadar devam edip etmeyeceğini yönetime bildirecek. Quaresma ile görüşmeyi ise yakın dostu yapacak. Adalı, tecrübeli futbolcuya planlarını soracak ve vereceği cevaplara göre yeni bir yol haritası çizilecek. Öte yandan , son olarak Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarlardan büyük tepki almıştı. Portekizli yıldızın kart görmesine başkan 'ın çıldırdığı ve oyuncunun görüşme talebini olumsuz karşıladığı için bu görevi Serdal Adalı'ya verdiği ifade edildi. Gelen bilgiler Orman'ın, Q7'yi bonservis bedeli olmadan bırakmak istemediği, ABD'ye satmaya çalıştığı yönünde.

  1. 28.1.2019
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