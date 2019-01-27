Beşiktaş'tan flaş Veli Kavlak açıklaması!
Beşiktaş Kulübü, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, Beşiktaş'ın Veli Kavlak'a 22 milyon TL tazminat ödeyeceği yönündeki iddiaları resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla yalanladı.
İşte Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama:
"Eski futbolcularımızdan Veli Kavlak'a 22 Milyon TL tazminat ödeneceğine karar verildiğine ilişkin, sosyal medyada bazı iddialar yer almaktadır.
Böyle bir karar olmadığını belirtir, kulübümüzü yıpratmak amacıyla, maksatlı olarak bu iddiaların ortaya atılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
- 27.1.2019 18:15
- Güncelleme: 27.1.2019 18:19
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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