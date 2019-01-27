Beşiktaş'tan flaş Veli Kavlak açıklaması!
27 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'tan flaş açıklaması!

Beşiktaş'tan flaş Veli Kavlak açıklaması!

Kulübü, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, Beşiktaş'ın 'a 22 milyon TL tazminat ödeyeceği yönündeki iddiaları resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla yalanladı.

İşte Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

"Eski futbolcularımızdan 'a 22 Milyon TL tazminat ödeneceğine karar verildiğine ilişkin, sosyal medyada bazı iddialar yer almaktadır.

Böyle bir karar olmadığını belirtir, kulübümüzü yıpratmak amacıyla, maksatlı olarak bu iddiaların ortaya atılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

  1. 27.1.2019 18:15
  2. Güncelleme: 27.1.2019 18:19
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan flaş Veli Kavlak açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN