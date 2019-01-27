Beşiktaş'tan flaş Veli Kavlak açıklaması!

İşte Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

"Eski futbolcularımızdan Veli Kavlak'a 22 Milyon TL tazminat ödeneceğine karar verildiğine ilişkin, sosyal medyada bazı iddialar yer almaktadır.

Böyle bir karar olmadığını belirtir, kulübümüzü yıpratmak amacıyla, maksatlı olarak bu iddiaların ortaya atılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."