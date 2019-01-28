Love tam 30 bavulla döndü
Alacaklarının bir kısmını bırakıp sözleşmesini fesheden Vagner Love, ülkesine döndü.
Alacaklarının bir kısmını bırakıp sözleşmesini fesheden Vagner Love, ülkesine döndü. Sambacı, Türkiye'den ayrılışı sırasında havaalanına tam 30 bavulla geldi. Oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Love, Corinthians'la anlaşmıştı.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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