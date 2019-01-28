Love tam 30 bavulla döndü – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Love tam 30 bavulla döndü

Love tam 30 bavulla döndü

bir kısmını bırakıp sözleşmesini fesheden , ülkesine döndü.

bir kısmını bırakıp sözleşmesini fesheden , ülkesine döndü. Sambacı, 'den ayrılışı sırasında havaalanına tam 30 bavulla geldi. Oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Love, Corinthians'la anlaşmıştı.

  1. 28.1.2019
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