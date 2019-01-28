Güven kulübede kaldı
Beşiktaş'ta akılları kurcalayan soru Güven Yalçın'a ne olduğu…
Beşiktaş'ta akılları kurcalayan soru Güven Yalçın'a ne olduğu… İlk yarıda attığı gollerle taraftarların umudu olan genç oyuncu 2. devrede kulübeye hapsoldu. Güneş'in Akhisar ve Erzurum maçlarında Güven'e hiç şans vermemesinin nedeninin 'isteklerini tam olarak yerine getirememesi' olduğu bildirildi.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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