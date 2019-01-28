Güven kulübede kaldı – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Güven kulübede kaldı

Güven kulübede kaldı

'ta akılları kurcalayan soru 'a ne olduğu…

'ta akılları kurcalayan soru 'a ne olduğu… İlk yarıda attığı gollerle taraftarların umudu olan genç oyuncu 2. devrede kulübeye hapsoldu. Güneş'in Akhisar ve maçlarında Güven'e hiç şans vermemesinin nedeninin 'isteklerini tam olarak yerine getirememesi' olduğu bildirildi.

  1. 28.1.2019
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