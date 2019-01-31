Cenk Tosun’dan Kagawa’ya mesaj
Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş’ın yeni transferi Shinji Kagawa için bir mesaj yayınladı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, siyah-beyazlıların yeni transferi Shinji Kagawa için bir mesaj yayınladı. Cenk Tosun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum çok uğurludur; sana da bol şans getirsin."
- 31.1.2019 23:51
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Cenk Tosun’dan Kagawa’ya mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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