Cenk Tosun’dan Kagawa’ya mesaj
31 Ocak 2019, Perşembe
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’dan Kagawa’ya mesaj

Cenk Tosun’dan Kagawa’ya mesaj

Everton’da forma giyen milli futbolcu , ’ın yeni transferi için bir mesaj yayınladı.

Geçtiğimiz sezon 'tan Everton'a olan milli futbolcu , siyah-beyazlıların yeni transferi için bir mesaj yayınladı. Cenk Tosun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum çok uğurludur; sana da bol şans getirsin."

  1. 31.1.2019 23:51
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