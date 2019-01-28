Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
28 Ocak 2019, Pazartesi
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kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

, 'in 20'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

  1. 28.1.2019 20:35
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