Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
- 28.1.2019 20:35
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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