Potada rakıp Belçikalı Fılou
Beşİktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde bugün Belçika temsilcisi Filou'yu konuk edecek.
Beşİktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde bugün Belçika temsilcisi Filou'yu konuk edecek. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı takım, geride kalan 12 haftada 7 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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