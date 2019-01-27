Beşiktaş'ta transfer bilmecesi! Adriano...
27 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ta bilmecesi! ...

Beşiktaş'ta transfer bilmecesi! Adriano...

bir yandan çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da takımdaki futbolculara gelen tekliflerle ilgileniyor.

Santos Başkanı Peres, 'nun 'tan ayrılıp Brezilya'ya döneceği konusunda oldukça emin açıklamalar yapıyor.

Peres en son "İki taraf da kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Belli ki bürokrasi, maaşı, sözleşme feshi ve hatta rekabet var" derken; Brezilyalı basınında Adriano ile ayrıca Gremio'nun da ilgilendiği ve bu transferde Santos'a rakip olduğu iddia edildi. Beşiktaş yönetimi ise Brezilyalı yıldızın takımda kalacağını düşünüyor.

  1. 27.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta transfer bilmecesi! Adriano... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN