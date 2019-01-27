Beşiktaş bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da takımdaki futbolculara gelen tekliflerle ilgileniyor.
Santos Başkanı Peres, Adriano'nun Beşiktaş'tan ayrılıp Brezilya'ya döneceği konusunda oldukça emin açıklamalar yapıyor.
Peres en son "İki taraf da kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Belli ki bürokrasi, maaşı, sözleşme feshi ve hatta rekabet var" derken; Brezilyalı basınında Adriano ile ayrıca Gremio'nun da ilgilendiği ve bu transferde Santos'a rakip olduğu iddia edildi. Beşiktaş yönetimi ise Brezilyalı yıldızın takımda kalacağını düşünüyor.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş'ta transfer bilmecesi! Adriano... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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