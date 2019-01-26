Pota derbisinde gülen Fenerbahçe
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Pota derbisinde gülen

Pota derbisinde gülen Fenerbahçe

'nin 16. hafta mücadelesinde , Beko'yu konuk etti.

Sarı-lacivertliler deplasmanda rakibini 79-58 mağlup etmeyi başardı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Osman Sinan İşgüder xx, Duhan Köyiçi xx
: Jason Rich xx 5, Ivan Buva xx 19, Erkan Veyseloğlu x, Phil Pressey x 7, Burak Yıldızlı x 4, Kyle Gibson x 5, Robin Benzing x 3, x 5, Samet Geyik x 2, Dusan Cantekin xx 6
Başantrenör: Dusko Ivanovic
Beko: Marko Guduric xx 7, Ali Muhammed xx 8, xx 9, Nicola Melli xx 5, Ahmet Düverioğlu xx 2, Datome xxx 10, Lauvergne xxx 22, Sloukas xx 4, Barış Hersek xx 2, xx 10
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. periyot: 17-19 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 32-36 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. periyot: 45-60 (Fenerbahçe Beko lehine)

  1. 26.1.2019 21:52
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