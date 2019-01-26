Pota derbisinde gülen Fenerbahçe
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.
Sarı-lacivertliler deplasmanda rakibini 79-58 mağlup etmeyi başardı.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Osman Sinan İşgüder xx, Duhan Köyiçi xx
Beşiktaş Sompo Japan: Jason Rich xx 5, Ivan Buva xx 19, Erkan Veyseloğlu x, Phil Pressey x 7, Burak Yıldızlı x 4, Kyle Gibson x 5, Robin Benzing x 3, Kenan Sipahi x 5, Samet Geyik x 2, Dusan Cantekin xx 6
Başantrenör: Dusko Ivanovic
Fenerbahçe Beko: Marko Guduric xx 7, Ali Muhammed xx 8, Melih Mahmutoğlu xx 9, Nicola Melli xx 5, Ahmet Düverioğlu xx 2, Datome xxx 10, Lauvergne xxx 22, Sloukas xx 4, Barış Hersek xx 2, Sinan Güler xx 10
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. periyot: 17-19 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 32-36 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. periyot: 45-60 (Fenerbahçe Beko lehine)
- 26.1.2019 21:52
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Pota derbisinde gülen Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.