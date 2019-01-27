Dünya'nın sporu! (27.01.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
5 HAKEM KURSA
FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek, 28 Ocak'ta Portekiz'de UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak. Göçek ile Şimşek, VAR Hakemi olarak bulunacak. Ümit Öztürk ile Cansu Tiryaki de Başlangıç Kursu'nda eğitim görecek.
CEDİ OSMAN REKOR KIRDI
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Miami Heat karşılaşmasında attığı 29 sayı ile kişisel sayı rekorunu kırdı. Cedi takımının 100-94'le yenilmesini engelleyemese de 25 sayılık kariyer rekorunu geliştirmiş oldu. Cedi; 4 ribaunt, 4 asist ve 2 de top çalmayla oynadı.
JARDIM DÖNDÜ
Monaco, Thierry Henry'nin sözleşmesini feshetti. Takıma eski teknik direktör Leonardo Jardim ile 2.5 yıllığına getirildi. Ligue 1'de son sıralarda bulunan Monaco, kötü sonuçların ardından Jardim'in görevine Ekim 2018'de son vermiş ve yerine Henry'yi getirmişti. Jardim döndü
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Miami Heat karşılaşmasında attığı 29 sayı ile kişisel sayı rekorunu kırdı. Cedi takımının 100-94'le yenilmesini engelleyemese de 25 sayılık kariyer rekorunu geliştirmiş oldu. Cedi; 4 ribaunt, 4 asist ve 2 de top çalmayla oynadı.
İZMİT FARK ATTI
Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün 5 maç vardı. İzmit Belediye deplasmanda Bodrum'u 29 sayı farkla 90-61 devirdi. Diğer maçlarda sonuçlar şu şekilde: Mersin-Botaş: 61-75, OGM Orman-Kayseri: 91-96, Adana-Çukurova: 68-93, Hatay BB-Canik 104-69.
PİYANGO TOKADI
Voleybol Efeler Ligi'nde Galatasaray evinde Maliye Piyango'ya 21-25, 23-25, 25-14 ve 20-25 setlerle 3-1 yenildi. Diğer maçlarda sonuçlar şöyle: İnegöl-Halkbank: 2-3, Ziraat Bankası -Arkas: 1-3, AfyonKula: 3-2, Arhavi BelediyeTokat Plevne Belediye: 3-2.
TAHA AKGÜL GÜMÜŞ KAZANDI
Milli güreşçi Taha Akgül, Rusya'da düzenlenen Ivan Yariguin Grand Prix'sinde mücadele etti. 125 kiloda finale kalan Taha, Rus Anzor Khizriev ile karşılaştı. Finale kadar tüm maçlarını sayı tuşuyla kazanan olimpiyat şampiyonu Taha, finalde ise Khizriev'e 7-3 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
YARI FİNALİSTLER BELİRLENDİ
Asya Kupası'nda son 4 takım belli oldu. Yarın saat 17.00'de İran ile Japonya, salı günü aynı saatte Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri final için savaşacak.
TÜRK TELEKOM ÇOK RAHAT GEÇTİ
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Türk Telekom evinde Sakarya BŞB'yi 76-53'lük skorla farklı geçti. Diğer maçta Tofaş, Pınar Karşıyaka'yı **-** mağlup etti.
ŞAMPİYON NAOMI OSAKA
Avusturalya Açık tek kadınlarda şampiyon belli oldu. Turnuvaya dünya 4 numarası olarak giren Naomi Osaka, Petra Kvitova'yı 7-6, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Osaka dünyanın 1 numarası oldu.
NADAL-DJOKOVIC FİNAL
Avursturalya Açık tek erkeklerde şampiyon bugün çıkıyor. Djokovic ile Nadal'ın yarışacağı dev maç 11.30'da başlayacak. Karşılaşma Eurosport 1'den yayınlanacak. Daha önceki 52 maçta Djokovic'in 27-25 üstünlüğü bulunuyor.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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