Dünya'nın sporu! (27.01.19)

5 HAKEM KURSA

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek, 28 Ocak'ta Portekiz'de UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak. Göçek ile Şimşek, VAR Hakemi olarak bulunacak. Ümit Öztürk ile Cansu Tiryaki de Başlangıç Kursu'nda eğitim görecek.

CEDİ OSMAN REKOR KIRDI

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Miami Heat karşılaşmasında attığı 29 sayı ile kişisel sayı rekorunu kırdı. Cedi takımının 100-94'le yenilmesini engelleyemese de 25 sayılık kariyer rekorunu geliştirmiş oldu. Cedi; 4 ribaunt, 4 asist ve 2 de top çalmayla oynadı.

JARDIM DÖNDÜ

Monaco, Thierry Henry'nin sözleşmesini feshetti. Takıma eski teknik direktör Leonardo Jardim ile 2.5 yıllığına getirildi. Ligue 1'de son sıralarda bulunan Monaco, kötü sonuçların ardından Jardim'in görevine Ekim 2018'de son vermiş ve yerine Henry'yi getirmişti. Jardim döndü

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Miami Heat karşılaşmasında attığı 29 sayı ile kişisel sayı rekorunu kırdı. Cedi takımının 100-94'le yenilmesini engelleyemese de 25 sayılık kariyer rekorunu geliştirmiş oldu. Cedi; 4 ribaunt, 4 asist ve 2 de top çalmayla oynadı.

İZMİT FARK ATTI

Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün 5 maç vardı. İzmit Belediye deplasmanda Bodrum'u 29 sayı farkla 90-61 devirdi. Diğer maçlarda sonuçlar şu şekilde: Mersin-Botaş: 61-75, OGM Orman-Kayseri: 91-96, Adana-Çukurova: 68-93, Hatay BB-Canik 104-69.

PİYANGO TOKADI

Voleybol Efeler Ligi'nde Galatasaray evinde Maliye Piyango'ya 21-25, 23-25, 25-14 ve 20-25 setlerle 3-1 yenildi. Diğer maçlarda sonuçlar şöyle: İnegöl-Halkbank: 2-3, Ziraat Bankası -Arkas: 1-3, AfyonKula: 3-2, Arhavi BelediyeTokat Plevne Belediye: 3-2.

TAHA AKGÜL GÜMÜŞ KAZANDI

Milli güreşçi Taha Akgül, Rusya'da düzenlenen Ivan Yariguin Grand Prix'sinde mücadele etti. 125 kiloda finale kalan Taha, Rus Anzor Khizriev ile karşılaştı. Finale kadar tüm maçlarını sayı tuşuyla kazanan olimpiyat şampiyonu Taha, finalde ise Khizriev'e 7-3 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

YARI FİNALİSTLER BELİRLENDİ

Asya Kupası'nda son 4 takım belli oldu. Yarın saat 17.00'de İran ile Japonya, salı günü aynı saatte Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri final için savaşacak.

TÜRK TELEKOM ÇOK RAHAT GEÇTİ

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Türk Telekom evinde Sakarya BŞB'yi 76-53'lük skorla farklı geçti. Diğer maçta Tofaş, Pınar Karşıyaka'yı **-** mağlup etti.

ŞAMPİYON NAOMI OSAKA

Avusturalya Açık tek kadınlarda şampiyon belli oldu. Turnuvaya dünya 4 numarası olarak giren Naomi Osaka, Petra Kvitova'yı 7-6, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Osaka dünyanın 1 numarası oldu.

NADAL-DJOKOVIC FİNAL

Avursturalya Açık tek erkeklerde şampiyon bugün çıkıyor. Djokovic ile Nadal'ın yarışacağı dev maç 11.30'da başlayacak. Karşılaşma Eurosport 1'den yayınlanacak. Daha önceki 52 maçta Djokovic'in 27-25 üstünlüğü bulunuyor.