TYF Kış Kupası'nda dereceler belli oldu
26 Ocak 2019, Cumartesi
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TYF 'nda dereceler belli oldu

TYF Kış Kupası'nda dereceler belli oldu

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Yelken Yarışları'nda dört sınıfın mücadelesi tamamlandı.

Turgutreis Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda 519 sporcu yer aldı. Turgutreis açıklarında yapılan yarışlar, optimist, laser 4.7, laser radial ve laser standart sınıflarında düzenlendi.

Milli takım seçme kriterlerinden biri olan yarışların sonunda ödül töreni düzenlendi.

Optimist sınıfında Göztepe 'nden Can Ertürk'ün birinci olduğu organizasyonda, laser 4.7'de Cem Boren Koçer, laser radialde Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Yiğit Yalçın Çıtak ve laser standartta ise İstanbul Yelken Kulübünden Saffet Onur Bilgen ilk sırada yer aldı.

Sporculara kupaları TYF Başkanı Özlem Akdurak, yönetim kurulu üyeleri ve organizasyon görevlilerince verildi.

YELKEN SPORUNDA "SIFIR ATIK PROJESİ"NE DESTEK

Organizasyonda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Cumhurbaşkanı 'ın eşi 'ın himayesinde 2017'de hayata geçirdiği "Sıfır Atık Projesi"ne, çevre bilincini artırmak adına destek verildi.

Bu kapsamda, her sınıfta yapılan ilk gün yarışları ayrıca değerlendirmeye alınarak dereceye girenlere ödül olarak çeşitli spor malzemeleri verildi. Ödüller, "Sıfır Atık - MUÇEV Kupası" adı altında sahiplerini buldu.

TYF Yarışları önümüzdeki hafta rüzgar sörfü, 420 ve 470 sınıflarında düzenlenecek.

  1. 27.1.2019 01:06
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