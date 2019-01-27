Vagner Love krizle gitti
Beşiktaş, Vagner Love ile yollarını resmen ayırdı.
Tecrübeli futbolcu yıllık 1.2 milyon euro kazanacak. Corinthians taraftarları sosyal medyada Vagner Love'a ödenecek olan ücreti yüksek buldukları için bu duruma tepki gösterdi.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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