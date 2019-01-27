Vagner Love krizle gitti
27 Ocak 2019, Pazar
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krizle gitti

Vagner Love krizle gitti

, ile yollarını resmen ayırdı.

Tecrübeli futbolcu yıllık 1.2 milyon euro kazanacak. Corinthians taraftarları sosyal medyada 'a ödenecek olan ücreti yüksek buldukları için bu duruma tepki gösterdi.

  1. 27.1.2019
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