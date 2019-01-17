Beşiktaş kafilesi İzmir'e geldi
17 Ocak 2019, Perşembe
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kafilesi İzmir'e geldi

Beşiktaş kafilesi İzmir'e geldi

Spor 'de ikinci devrenin açılış maçında yarın Akhisarspor'a konuk olacak , İzmir'e geldi.

'nda taraftarlarının tezahüratlarıyla karşılanan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör 'e sevgi gösterisinde bulunuldu.

'ın ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ve Nicolas Isimat-Mirin'in de yer aldığı kafile, daha sonra kara yoluyla Manisa'da konaklayacağı otele geçti.

Akhisarspor ile Beşiktaş arasında Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakada, hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

  1. 17.1.2019 18:30
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