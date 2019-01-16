Beşiktaş'tan Viktor Fischer'a olumsuz rapor
18 Nisan 2019, Perşembe
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'tan 'a olumsuz rapor

Beşiktaş'tan Viktor Fischer'a olumsuz rapor

'a önerilen 24 yaşındaki Danimarkalı, ülkesi dışında etkili olamıyor.

'ta 'in yerine düşünülen isimlerden biri olan için gelen raporlar transferin rafa kaldırılmasını neden oldu. Öyle ki siyah-beyazlıların masasına gelen ilk isim Viktor Fischer kafaları karıştırdı. 24 yaşında olmasına rağmen , ve 'ya giden ama tutunamayan; döndüğü 'da ise harikalar yaratan oyuncu için araştırma yapıldı. Genç futbolcunun yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı ama adaptasyon sorunu konusunda sıkıntıları olduğu bilgisi paylaşıldı.

JUVE'DEN PJACA DESTEĞİ

Ryan Babel'in yerine Marko Pjaca'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. basınında çıkan habere göre Sportif Direktörü Fabio Paratici, ile görüşüp Pjaca'nın kiralık sözleşmesini feshetmek için ikna etmeye çalışıyor. Pjaca'nın Fiorentina ile kiralık sözleşmesini iptal etmek isteyen Juventus'un genç futbolcuyu sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralamayı düşündüğü iddia edildi. 23 yaşındaki futbolcunun Fiorentina'da yeteri kadar gelişemediğini düşünen Juventus yönetiminin Fiorentina'yı ikna etmesi halinde Pjaca'yı ya Beşiktaş ya da Parma'ya kiralamayı düşündüğü kaydedildi.

  1. 16.1.2019
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