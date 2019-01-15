Potada rakip Promitheas – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Potada rakip Promitheas

Potada rakip Promitheas

, D Grubu 11. haftasında 'ın Promitheas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

, D Grubu 11. haftasında 'ın Promitheas ekibiyle karşı karşıya gelecek. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. 10 maçta beşer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, D Grubu'nda 4. sırada bulunuyor.

  1. 15.1.2019
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