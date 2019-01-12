Beşiktaş, 3. hazırlık maçında Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile karşılaşacak... Siyah beyazlı ekip, daha sonra İstanbul'a doğru yola koyulacak. Siyah-beyazlılar, Antalya'daki ilk hazırlık maçında Helmond'u 1-0 (Larin), ikinci maçta Afjet Afyonspor'u 5-1 (Larin-2, Ljajic, Fatih, Babel) mağlup etmişti.

Beşiktaş - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Greuther Fürth hazırlık maçı 12 Ocak 2019 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Gloria Sports Arena'da yapılacak. 15.00'da başlayacak maçın yayıncı kurululuşu henüz belli değil.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ:

Utku Yuvakuran, Gary Medel, Nicolas Isimat Mirin, Domagoj Vida, Hüseyin Seyliğli, Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Necip Uysal, Cyle Larin.