Beşiktaş - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hazırlıklarını, yapacağı 3. özel maç ile sonlandıracak. Kamp çalışmalarını aralıksız sürdüren siyah beyazlılar, Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile son hazırlık maçını oynadıktan sonra Antalya'dan ayrılacak. Peki Beşiktaş'ın oynayacağı bu maç ne zaman, saat ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Beşiktaş, 3. hazırlık maçında Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile karşılaşacak... Siyah beyazlı ekip, daha sonra İstanbul'a doğru yola koyulacak. Siyah-beyazlılar, Antalya'daki ilk hazırlık maçında Helmond'u 1-0 (Larin), ikinci maçta Afjet Afyonspor'u 5-1 (Larin-2, Ljajic, Fatih, Babel) mağlup etmişti.
Beşiktaş - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Greuther Fürth hazırlık maçı 12 Ocak 2019 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Gloria Sports Arena'da yapılacak. 15.00'da başlayacak maçın yayıncı kurululuşu henüz belli değil.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ:
Utku Yuvakuran, Gary Medel, Nicolas Isimat Mirin, Domagoj Vida, Hüseyin Seyliğli, Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Necip Uysal, Cyle Larin.
- 12.1.2019 11:47
- Güncelleme: 12.1.2019 11:53
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Beşiktaş - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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