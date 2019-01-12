Beşiktaş - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Beşiktaş - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren hazırlıklarını, yapacağı 3. özel maç ile sonlandıracak. Kamp çalışmalarını aralıksız sürdüren siyah beyazlılar, Almanya 2. Lig takımlarından ile son hazırlık maçını oynadıktan sonra Antalya'dan ayrılacak. Peki Beşiktaş'ın oynayacağı bu maç ne zaman, saat ve Detaylar haberimizde...

, 3. hazırlık maçında Almanya 2. Lig takımlarından ile karşılaşacak... Siyah beyazlı ekip, daha sonra İstanbul'a doğru yola koyulacak. Siyah-beyazlılar, Antalya'daki ilk hazırlık maçında Helmond'u 1-0 (Larin), ikinci maçta Afjet Afyonspor'u 5-1 (Larin-2, Ljajic, Fatih, Babel) mağlup etmişti.

Beşiktaş - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Greuther Fürth hazırlık maçı 12 Ocak 2019 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Gloria Sports Arena'da yapılacak. 15.00'da başlayacak maçın yayıncı kurululuşu henüz belli değil.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ:

Utku Yuvakuran, Gary Medel, Nicolas Isimat Mirin, Domagoj Vida, Hüseyin Seyliğli, Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Necip Uysal, Cyle Larin.

  1. 12.1.2019 11:47
  2. Güncelleme: 12.1.2019 11:53
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