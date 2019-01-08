Quaresma yarıda bıraktı

Ricardo Quaresma korkuttu. Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı hisseden Quaresma saha kenarına geldi. Kısa süreli bir tedavi uygulanan Portekizli futbolcu, bacağına sarılan buzla idmanın bir bölümünü kenardan takip etti. Ricardo Quaresma idman bitmeden sahadan ayrıldı.