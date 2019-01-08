Quaresma yarıda bıraktı – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Quaresma yarıda bıraktı

Quaresma yarıda bıraktı

korkuttu. Pas çalışması sırasında sağ ayağında hisseden Quaresma saha kenarına geldi.

korkuttu. Pas çalışması sırasında sağ ayağında hisseden Quaresma saha kenarına geldi. Kısa süreli bir tedavi uygulanan Portekizli futbolcu, bacağına sarılan buzla idmanın bir bölümünü kenardan takip etti. Ricardo Quaresma idman bitmeden sahadan ayrıldı.

  1. 8.1.2019
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