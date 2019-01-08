Quaresma yarıda bıraktı
Ricardo Quaresma korkuttu. Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı hisseden Quaresma saha kenarına geldi.
Ricardo Quaresma korkuttu. Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı hisseden Quaresma saha kenarına geldi. Kısa süreli bir tedavi uygulanan Portekizli futbolcu, bacağına sarılan buzla idmanın bir bölümünü kenardan takip etti. Ricardo Quaresma idman bitmeden sahadan ayrıldı.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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