Stoperler para bastı
Beşiktaş'ta, Başkan Fikret Orman, savunma oyuncularının satışından elde ettiği gelir de dikkati çekti.
Beşiktaş'ta, Başkan Fikret Orman, savunma oyuncularının satışından elde ettiği gelir de dikkati çekti. Siyah-beyazlılar stoper oyuncularının satışı sonrası 29 milyon 800 bin euro'yu kasasına koydu. Beşiktaş'ın sattığı oyuncular ve kazandığı paralar şöyle: Atınç Nukan (5 milyon euro), Ersan Gülüm (7 milyon euro), Alexis Delgado (400 bin euro), Marcelo Guedes (7 milyon euro), Luiz Rhodolfo (1.4 milyon euro), Dusko Tosic (4.5 milyon euro), Matej Mitrovic (4.5 milyon euro).
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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