Stoperler para bastı – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Stoperler para bastı

Stoperler para bastı

'ta, Başkan , savunma oyuncularının satışından elde ettiği gelir de dikkati çekti.

'ta, Başkan , savunma oyuncularının satışından elde ettiği gelir de dikkati çekti. Siyah-beyazlılar stoper oyuncularının satışı sonrası 29 milyon 800 bin euro'yu kasasına koydu. Beşiktaş'ın sattığı oyuncular ve kazandığı paralar şöyle: (5 milyon euro), Ersan Gülüm (7 milyon euro), Alexis Delgado (400 bin euro), Marcelo Guedes (7 milyon euro), Luiz Rhodolfo (1.4 milyon euro), (4.5 milyon euro), Matej Mitrovic (4.5 milyon euro).

  1. 8.1.2019
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