Antalya’da neşeli idman
Beşiktaş'ın dün sabahki antrenmanı oldukça neşeli geçti. Koordinasyon hareketlerinde dört gruba ayrılan futbolcuların, çalışma sırasında neşeli tavırları dikkati çekti.
Beşiktaş'ın dün sabahki antrenmanı oldukça neşeli geçti. Koordinasyon hareketlerinde dört gruba ayrılan futbolcuların, çalışma sırasında neşeli tavırları dikkati çekti. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla bitti. Bu arada Serdal Adalı ile Melih Aydoğdu da idmanı izledi.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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