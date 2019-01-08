Antalya’da neşeli idman – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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’da neşeli idman

Antalya’da neşeli idman

'ın dün sabahki antrenmanı oldukça neşeli geçti. Koordinasyon hareketlerinde dört gruba ayrılan futbolcuların, çalışma sırasında neşeli tavırları dikkati çekti.

'ın dün sabahki antrenmanı oldukça neşeli geçti. Koordinasyon hareketlerinde dört gruba ayrılan futbolcuların, çalışma sırasında neşeli tavırları dikkati çekti. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla bitti. Bu arada ile Melih Aydoğdu da idmanı izledi.

  1. 8.1.2019
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