Antalya’da neşeli idman

Beşiktaş'ın dün sabahki antrenmanı oldukça neşeli geçti. Koordinasyon hareketlerinde dört gruba ayrılan futbolcuların, çalışma sırasında neşeli tavırları dikkati çekti. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla bitti. Bu arada Serdal Adalı ile Melih Aydoğdu da idmanı izledi.